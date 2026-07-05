Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CV Enerji Yağlı Güreş Ligi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda, Kırkpınar'a katılmaya hak kazanan 40 başpehlivan arasından finale kalan iki isim belli oldu.
Yarı finalde Mustafa Taş'ı mağlup eden Feyzullah Aktürk finale yükselirken, Erkan Taş ise Seçkin Duman'ı yenerek adını finale yazdırdı.
Finale gelirken kimleri elediler?
Erkan Taş'ın rakipleri
- Son 32 Tur: İsmail Balaban
- Son 16 Tur: Mehmet Yeşil
- Çeyrek Final: Ali Gürbüz
- Yarı Final: Seçkin Duman
Feyzullah Aktürk'ün rakipleri
- Son 32 Tur: Mustafa Batu
- Son 16 Tur: Yıldıray Pala
- Çeyrek Final: Orhan Okulu
- Yarı Final: Mustafa Taş
Sarayiçi'nde yoğun ilgi
Sarayiçi Er Meydanı'ndaki final müsabakalarını takip etmek üzere Bilal Erdoğan ile Müsavat Dervişoğlu da tribündeki yerini aldı.
Kaynak: DHA