Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CV Enerji Yağlı Güreş Ligi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda, Kırkpınar'a katılmaya hak kazanan 40 başpehlivan arasından finale kalan iki isim belli oldu.

Yarı finalde Mustafa Taş'ı mağlup eden Feyzullah Aktürk finale yükselirken, Erkan Taş ise Seçkin Duman'ı yenerek adını finale yazdırdı.

Finale gelirken kimleri elediler?

Erkan Taş'ın rakipleri

Son 32 Tur: İsmail Balaban

Son 16 Tur: Mehmet Yeşil

Çeyrek Final: Ali Gürbüz

Yarı Final: Seçkin Duman

Feyzullah Aktürk'ün rakipleri

Son 32 Tur: Mustafa Batu

Son 16 Tur: Yıldıray Pala

Çeyrek Final: Orhan Okulu

Yarı Final: Mustafa Taş

Sarayiçi'nde yoğun ilgi

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki final müsabakalarını takip etmek üzere Bilal Erdoğan ile Müsavat Dervişoğlu da tribündeki yerini aldı.