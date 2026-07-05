Osman Aşkın Bak, Edirne’de hayata geçirilen Edirne Genç Kart projesi kapsamında düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, çocukların sporla buluşmasının hem eğitim hem de sosyal gelişim açısından önemli kazanımlar sağladığını belirterek, “Sporun birleştirici gücüyle çocuklarımızı sporla buluşturacağız, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Edirne Valiliği katkılarıyla yürütülen proje kapsamında Edirne Yeni Spor Salonu’nda düzenlenen törene Bakan Bak’ın yanı sıra Yunus Sezer, Fatma Aksal, öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı.

Edirne Genç Kart ile başarılı öğrencilere ödül

Öğrencilerin eğitim, spor ve sosyal gelişimlerini puanlama sistemiyle takip eden Edirne Genç Kart projesi kapsamında; okul devamlılığı, antrenman katılımı, lisanslı sporculuk, turnuva başarıları ile öğretmen ve antrenör değerlendirmeleri dikkate alındı.

Edirne genelinde 6 ilkokul ve 6 ortaokul olmak üzere toplam 12 dezavantajlı okulda uygulanan proje kapsamında başarılı öğrencilere tablet, eğitim dizüstü bilgisayarı, bisiklet, akıllı saat, spor ekipmanları ve kırtasiye setleri hediye edildi.

"Çocukların okula devamı arttı"

Bakan Bak, projenin olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, öğrencilerin okula devam oranlarının ve disiplinlerinin arttığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak temel hedeflerinin çocukları sporla buluşturmak olduğunu ifade eden Bak, yaz ve kış spor okulları ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen yetenek tarama projeleri sayesinde gençlerin sporun birleştirici ve geliştirici yönüyle tanıştığını kaydetti.

"Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri yükseliyor"

Türkiye genelinde spor yatırımlarının sürdüğünü belirten Bakan Bak, gençleri dijital bağımlılık, uyuşturucu, alkol ve diğer zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın en önemli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

Mahallelere yeni spor alanları kazandırıldığını söyleyen Bak, halı sahalar, basketbol ve voleybol sahalarının yapımının devam ettiğini belirtti.

Edirne'de proje 14 bin çocuğa ulaştı

Bakan Bak, Edirne'de 4 bin çocukla başlayan projenin bugün 14 bin öğrenciye ulaştığını ifade ederek, sporun çocukların yaşam disiplinini güçlendirdiğini ve onları sosyal hayata daha aktif şekilde dahil ettiğini söyledi.

Konuşmasını, "Sporun birleştirici gücüyle çocuklarımızı sporla buluşturacağız, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız. Spor disipliniyle yetişen, okulunu, vatanını ve milletini seven gençler yetiştirmeye devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.