Edirne’nin Keşan ilçesinde Güney Edirne Katı Atık Birliği’ne (GÜNEKAB) ait katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Paşayiğit Mahallesi’nde bulunan GÜNEKAB Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin plastik ayrıştırma ünitesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tesiste paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, tesisin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Plastik ayrıştırma ünitesinde büyük hasar

Yangında tesisin plastik ayrıştırma ünitesinde ciddi oranda hasar oluştuğu bildirildi. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, olası yeniden alevlenmelere karşı önlem alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.