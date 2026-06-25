Manifest grubunun yapımcısı Tolga Akış, dikkat çeken açıklamalarda bulunarak projenin henüz kârlı bir aşamaya ulaşmadığını söyledi. Akış, grubun prodüksiyon maliyetleri ve arkasındaki büyük ekip yapısına ilişkin detayları paylaştı.

YouTube’da katıldığı bir programda konuşan Akış, Manifest’in şu an yoğun yatırım gerektiren bir proje olduğunu belirterek, “Manifest şu an kârlı bir proje değil” ifadelerini kullandı.

Klip maliyetleri iki haneli milyonlara ulaşıyor

Grubun prodüksiyon süreçlerine değinen Akış, özellikle klip çekimlerinin yüksek maliyetine dikkat çekti. Bir klip setinin maliyetinin iki haneli milyon seviyelerine ulaştığını söyleyen Akış, her yeni projede daha yüksek bütçelerle çalıştıklarını ifade etti.

Akış, “Kız grubu projelerimizde çektiğimiz ilk klipler bile hayatımız boyunca imza attığımız en pahalı prodüksiyonlardı. Sonrasında her yeni klipte maliyetler arttı ve kendi rekorumuzu kırarak ilerledik” dedi.

143 kişilik ekip görev yapıyor

Manifest projesinin arkasında büyük bir organizasyon bulunduğunu vurgulayan Akış, güvenlik ekibinden psikologlara kadar toplam 143 kişinin sadece bu proje için çalıştığını açıkladı.

Kız gruplarında başarının en önemli unsurunun doğru yönetim ve yatırım olduğunu belirten Akış, projenin gelecekte yüksek kârlılığa ulaşacağına inandıklarını da ifade etti.