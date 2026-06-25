Çankaya Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik ücretsiz sıcak öğle yemeği desteğini sürdürmeye devam ediyor. İlçe genelinde dezavantajlı bölgelerde eğitim gören binlerce öğrenciye düzenli olarak sıcak yemek ulaştırılıyor.

Yıl boyunca yürütülen çalışma kapsamında 2 bin 315 öğrenciye toplam 364 bin 424 öğün sıcak yemek hizmeti verildi. Uygulama ile öğrencilerin sağlıklı beslenme hakkına erişiminin desteklenmesi ve ekonomik zorlukların eğitim hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

Belediye ekipleri tarafından okullara ulaştırılan sıcak yemekler, çocukların gün içinde dengeli ve sağlıklı beslenmesine katkı sağlarken, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.