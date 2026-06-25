İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen davanın 15’inci haftasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 59 tutuklu ve tutuksuz sanık hakim karşısına çıktı.

Duruşmada savunma yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, ihale süreçleri ve görev tanımları üzerinden hakkındaki suçlamalara yanıt verdi.

Akgün, ihalelerde farklı görevlerde bulunduğunu belirterek, “Kanun gereğince gerçekleştirilen ihalelerde ita amiri olmam, İBB Encümen Üyesi olarak komisyonda yer almam ya da sadece ihaleye çıkış kararında bulunmam söz konusudur” dedi.

Herhangi bir talimat almadığını savunan Akgün, “Murat Ongun’dan, Fatih Keleş’ten veya başka birinden talimat almam söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

3.809 sayfalık iddianame ve ağır suçlamalar

Öte yandan, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlanarak 11 Kasım 2025’te 3 bin 809 sayfalık iddianamenin hazırlandığı hatırlatıldı.

İddianamede İmamoğlu’nun “örgüt lideri” olarak yer aldığı ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “kamu kurumlarını zarara uğratma”, “ihaleye fesat karıştırma” gibi çok sayıda suçlamayla 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendiği belirtildi.

51 sanık tahliye edildi

Davanın önceki celselerinde mahkeme heyeti, aralarında İBB ve bağlı şirketlerde görev yapan çok sayıda isim ile iş insanlarının da bulunduğu 51 sanığın tahliyesine karar verdi.

Akgün’den “örgüt” ve suçlamalara yanıt

Savunmasında hakkındaki iddiaları reddeden Gürkan Akgün, iddianamede kendisine yönelik somut bir delil bulunmadığını öne sürdü. Akgün, “Hayali bir suç örgütü oluşturulmaya çalışılıyor” ifadelerini kullanarak suçlamaların mesnetsiz olduğunu savundu.

İhaleler ve belediye şirketleri üzerinden yöneltilen suçlamalara da değinen Akgün, Kültür AŞ’nin yapısı ve görev sorumlulukları gereği kendisine atfedilen suçlamaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ifade etti.

“Ne böyle bir örgüt var ne de ben üyesiyim”

Akgün, savunmasının devamında tüm görevlerini kamu yararı ve liyakat ilkesiyle yürüttüğünü belirterek, “Ne böyle bir örgüt var ne de ben bu örgütün üyesiyim” dedi.