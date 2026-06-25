Çankaya Belediyesi, Çankaya Evleri ve kültür merkezlerinde hizmet veren 12 kütüphanede “Yaz Dönemi Çalışma Saatleri” uygulamasına geçti. Yeni düzenleme, 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı kütüphaneler, okul ve üniversitelerin yaz tatiline girmesiyle birlikte öğrencilerin ders çalışma ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek şekilde yeniden planlandı. Kütüphaneler, resmi tatiller hariç yeni çalışma saatleriyle hizmet verecek.
Hafta içi ve hafta sonu 09.00 – 20.00 açık kütüphaneler
- Cebeci Sevgi Soysal Kütüphanesi
- Çayyolu Çankaya Evi
- Prof. Dr. Muammer Aksoy Kütüphanesi
- Yıldız Çankaya Evi Kemal Baytaş Kütüphanesi
- Oran Yaşar Kemal Kültür Merkezi Kütüphanesi
Hafta içi 09.00 – 16.30 açık kütüphaneler
- Kırkkonaklar Çankaya Evi
- Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kütüphanesi
- Zübeyde Hanım Çankaya Evi Prof. Dr. Bahriye Üçok Kütüphanesi
- Oran Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cem Evi Kütüphanesi
- Karapınar Çankaya Evi Adalet Ağaoğlu Kütüphanesi
- Dilekler ve 50. Yıl Çankaya Evi Halide Edip Adıvar Kütüphanesi
- Sokullu Çankaya Evi Ahmed Arif Kütüphanesi
- Öveçler Nâzım Hikmet Çankaya Evi Kütüphanesi
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- Yıl Çankaya Evi İrem Kütük Kütüphanesi
Belediye, yaz döneminde de kütüphanelerin öğrenciler ve vatandaşlar için erişilebilir ve verimli çalışma alanı olmaya devam edeceğini vurguladı.
Muhabir: Zehra Önen