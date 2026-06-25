Çankaya Belediyesi, Çankaya Evleri ve kültür merkezlerinde hizmet veren 12 kütüphanede “Yaz Dönemi Çalışma Saatleri” uygulamasına geçti. Yeni düzenleme, 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı kütüphaneler, okul ve üniversitelerin yaz tatiline girmesiyle birlikte öğrencilerin ders çalışma ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek şekilde yeniden planlandı. Kütüphaneler, resmi tatiller hariç yeni çalışma saatleriyle hizmet verecek.

Hafta içi ve hafta sonu 09.00 – 20.00 açık kütüphaneler

Cebeci Sevgi Soysal Kütüphanesi

Çayyolu Çankaya Evi

Prof. Dr. Muammer Aksoy Kütüphanesi

Yıldız Çankaya Evi Kemal Baytaş Kütüphanesi

Oran Yaşar Kemal Kültür Merkezi Kütüphanesi

Hafta içi 09.00 – 16.30 açık kütüphaneler

Kırkkonaklar Çankaya Evi

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kütüphanesi

Zübeyde Hanım Çankaya Evi Prof. Dr. Bahriye Üçok Kütüphanesi

Oran Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cem Evi Kütüphanesi

Karapınar Çankaya Evi Adalet Ağaoğlu Kütüphanesi

Dilekler ve 50. Yıl Çankaya Evi Halide Edip Adıvar Kütüphanesi

Sokullu Çankaya Evi Ahmed Arif Kütüphanesi

Öveçler Nâzım Hikmet Çankaya Evi Kütüphanesi

Yıl Çankaya Evi İrem Kütük Kütüphanesi



Belediye, yaz döneminde de kütüphanelerin öğrenciler ve vatandaşlar için erişilebilir ve verimli çalışma alanı olmaya devam edeceğini vurguladı.