İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında İtalya'daki askeri üslerin kullanıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Tajani, İtalya'nın herhangi bir askeri girişime dahil olmadığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tajani, İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında İtalya'daki üslerin kullanıldığına ilişkin iddialarının ele alındığını belirten Tajani, bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

İtalya'nın ABD ile yaptığı anlaşmalara bağlı kaldığını ifade eden Tajani, ülkesindeki askeri üslerin İran'a yönelik savaş eylemlerinde kullanılmasına izin verilmediğini vurguladı.

Tajani'den Hürmüz Boğazı çağrısı

Görüşmede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da gündeme geldiğini aktaran Tajani, boğazın tamamen açılması ve bölgede mahsur kalan tüm İtalyan kargo gemilerinin geçişine izin verilmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

Tajani ayrıca, Tahran'daki İtalya Büyükelçiliği'nin yeniden açılmasının ekonomik ve kültürel ilişkilerin yeniden canlandırılması açısından önemli bir diyalog mesajı taşıdığını kaydetti.

İran: İddialar resmi olarak yalanlanmalı

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Tajani'nin, Amerikan uçaklarının İran'ı bombalamak amacıyla İtalya topraklarından havalanmadığını ve İtalya hükümetinin böyle bir operasyona hiçbir zaman izin vermediğini ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, Tajani'nin gelecekte de İtalya'daki üslerin bu amaçla kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladığı aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ise İtalyan mevkidaşına telefon görüşmesi ve açıklamaları nedeniyle teşekkür ettiği, söz konusu iddiaların İtalya hükümeti tarafından resmi ve açık bir şekilde yalanlanması gerektiğini dile getirdiği bildirildi.