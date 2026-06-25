Ömer Faruk Sorak'ın yönetmen koltuğunda oturacağı sevilen film serisi "Aşk Tesadüfleri Sever", üçüncü filmiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yapımın çekimleri 7 Temmuz'da başlayacak.

Temmuz ayının ilk günlerinde okuma provasının gerçekleştirileceği filmde, serinin sevilen karakterlerinden Özgür'e yeniden Mehmet Günsür hayat verecek. Günsür'e başrolde ise Mavi karakteriyle başarılı oyuncu Devrim Özkan eşlik edecek.

"Aşk Tesadüfleri Sever 3"ün Kadrosunda Sürpriz İsimler

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde, Belçim Bilgin, Ayda Aksel ve Ayşe Arman da önemli rollerde yer alacak. Yapımda ayrıca izleyicileri heyecanlandıracak sürpriz bir gelişme yaşanacak.

Güler Ökten ve Bennu Yıldırımlar Yıllar Sonra Aynı Hikâyede Buluşuyor

Türk sineması ve televizyonunun usta oyuncularından Güler Ökten, filmde Devrim Özkan'ın canlandırdığı Mavi karakterinin babaannesi Elif rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Filmin dikkat çeken sürprizlerinden biri ise Elif karakterinin gençlik yılları olacak. Usta oyuncu Güler Ökten'in gençliğine Bennu Yıldırımlar hayat verecek.

Özel hayatlarında da yakın dost olan Ökten ve Yıldırımlar, daha önce Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından "Yaprak Dökümü" dizisinde gelin-kaynana olarak izleyici karşısına çıkmıştı. İkilinin yıllar sonra aynı projede yeniden bir araya gelmesi şimdiden büyük merak uyandırdı.