ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kozan-Aladağ kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet ile İbrahim Y. yönetimindeki 01 B 8361 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Veysel Bekşen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 5 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.