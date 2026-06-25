CHP'de seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel ile yaşadığı polemiğin ardından partisinden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile İYİ Parti'den istifa ederek bir süredir yoluna bağımsız devam eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti'ye katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, AKP rozeti takılmadan önce Erdoğan’ın elini öptü.

AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Erdoğan, "Bugün de yeni başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Birazdan AK Parti ailesine intisap edecek tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İnşallah bundan sonra tam bir dayanışma içinde olacağız, milletimizin güvenini boşa çıkarmayacağız. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz." dedi.