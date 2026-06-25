Uluslararası başarıların ardından, piyano öğretmeni Esra Torlakçı eşliğinde eğitim alan toplam 23 öğrenci, Serkan Keçeli Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen açık hava piyano dinletisinde sahne aldı. Genç müzisyenlerin performansları izleyicilerden büyük beğeni toplarken, sanat dolu geceye Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, belediye meclis üyeleri ve öğrenci aileleri de katıldı.

Dinletinin ardından gerçekleştirilen törende, yarışmada derece elde eden öğrencilere diploma, madalya ve kupaları takdim edildi. Alp Akseser ikinci, Duru Yurtbay, Zeynep Sevinç ve Asya Babaloğlu üçüncü, Beren Çiçen dördüncü olurken, Buğlem Karaal ise onur belgesi almaya hak kazandı.

Ödülleri öğrencilere takdim eden Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, genç sanatçıları tek tek tebrik ederek kültür ve sanat alanındaki çalışmaların bu tür başarılarla taçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kantarcı, Çaycuma'yı uluslararası düzeyde başarıyla temsil eden öğrencileri, öğretmenleri Esra Torlakçı'yı ve ailelerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Çaycuma Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki yatırımlarının meyvelerini vermeye devam ettiği belirtilirken, öğrencilerin elde ettiği uluslararası başarılar ilçe genelinde sevinçle karşılandı.