Uluslararası Strateji ve Araştırma Derneği (USAD) bünyesinde faaliyet gösteren Türk Halk Müziği Korosu, sezon finali konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şef Tanzer Kartal yönetiminde gerçekleştirilecek konser, 26 Haziran akşamı saat 19.30'da Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda düzenlenecek.

Türk halk müziğinin seçkin eserlerinin seslendirileceği geceye iş dünyasından temsilciler, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, basın mensupları ve Ankara'daki çeşitli korolardan çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

Sunuculuğunu Refika Ayvat'ın üstleneceği programda, USAD Genel Başkanı Haydar Erseven'in de bir konuşma yapacağı öğrenildi.

Konser öncesinde açıklamalarda bulunan Koro Şefi Tanzer Kartal, etkinliğin yalnızca bir konser olmanın ötesinde, türkü dostlarının hep birlikte Anadolu'nun zengin kültürel mirasını seslendireceği bir buluşma olacağını belirtti. Kartal, türkü söylemeyi ve dinlemeyi seven tüm vatandaşları konsere davet ederek, "Bu gece sadece koronun sahne aldığı bir program değil, tüm konuklarımızla birlikte Anadolu'nun ezgilerini hep bir ağızdan söyleyeceğimiz bir türkü şöleni olacak" dedi.

USAD THM Korosu'nun sezon finali konserinin, Ankara'da halk müziği tutkunlarını bir araya getiren özel bir geceye dönüşmesi bekleniyor.