Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, zoonotik hastalıkların yalnızca halk sağlığını değil, ekonomi, gıda güvenliği ve milli güvenliği de doğrudan etkilediğini belirtti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; COVID-19 pandemisinin önemli dersler verdiğini vurgulayan Eroğlu, "Bir sonraki pandemi nereden çıkacak sorusundan çok, olası pandemilere karşı ne kadar hazırlıklı olduğumuz önemlidir." diyerek, Tek Sağlık yaklaşımının yasal zemine kavuşturulması ve ulusal erken uyarı sisteminin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

“ZOONOZLAR SADECE SAĞLIK SORUNU DEĞİL, MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR”

6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü'nün temel amacının toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Ali Eroğlu, zoonotik hastalıkların dünya genelinde giderek büyüyen bir risk oluşturduğunu söyledi. Eroğlu, "Bugün zoonotik hastalıklar konusunda hem ulusal hem uluslararası ölçekte farkındalık oluşturuluyor. Pandemiler artık yalnızca bir ülkenin değil bütün dünyanın ortak sorunudur. COVID-19 bunun en yakın örneğidir." ifadelerini kullandı.

Hastalıklarla mücadelenin yalnızca sağlık kurumlarının görevi olmadığını belirten Eroğlu, "Kamu, özel sektör, üniversiteler, meslek örgütleri ve bütün paydaşlar birlikte hareket ettiğinde zoonotik hastalıklarla mücadelede başarılı sonuç alınabilir." dedi.

“İNSANLARDAKİ HASTALIKLARIN YÜZDE 60'TAN FAZLASI ZOONOTİK”

Zoonotik hastalıkların boyutuna ilişkin dikkat çekici veriler paylaşan Ali Eroğlu, insan sağlığını tehdit eden birçok hastalığın kaynağında hayvanların bulunduğunu belirtti. Eroğlu, "İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 60'tan fazlası zoonotik hastalıktır. Gıdalardan bulaşan hastalıkların yüzde 95'i hayvansal gıdalardan kaynaklanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün her yıl tanımladığı yeni hastalıkların önemli kısmı zoonotik hastalıklardır." diye konuştu.

Yeni ortaya çıkan SARS, MERS, Ebola, COVID-19 ve Maymun Çiçeği gibi hastalıkların büyük bölümünün de hayvan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Eroğlu, biyoterörizm amacıyla kullanılan etkenlerin yüzde 80'den fazlasının da zoonotik özellik taşıdığını ifade etti.

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