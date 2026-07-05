Sakarya’da Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle denizlerde güvenlik tedbiri alındı. İlçe kaymakamlıklarının kararıyla sahillerde denize girişler geçici süreyle durduruldu.

Meteorolojik şartların olumsuz seyretmesi üzerine alınan kararla, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla ikinci bir duyuruya kadar denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

Sahillerde Geçici Yasak Uygulaması

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde alınan karar doğrultusunda sahil bölgelerinde denize girişler tamamen durduruldu. Yetkililer, hava koşullarının düzelmesi halinde yasağın yeniden değerlendirileceğini belirtti.

Güvenlik İçin Tedbir

Kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların alınan karara uyması ve olası risklere karşı dikkatli olunması istendi. Sahil güvenlik ve ilgili ekiplerin bölgede denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi.