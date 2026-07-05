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Özgür Özel’in cezaevi ziyaretinin yaklaşık 30 dakika sürdüğü öğrenildi. Ziyaret sırasında Çorlu Belediye Başkanlığı yetkilileri ve partililer de hazır bulundu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video içeriği nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Göktaş, İstanbul Havalimanı’nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göktaş, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” suçlamalarıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan Deniz Göktaş’ı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.

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