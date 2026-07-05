Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muharrem ayı kapsamında düzenlenecek geleneksel aşure etkinliğine ilişkin vatandaşlara çağrıda bulundu.

Paylaşımında tüm vatandaşların pazar gününü kutlayan Yaşar, "Tüm vatandaşlarımıza mutlu ve sağlıklı bir pazar günü diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aşure Bereketi Kent Meydanında Paylaşılacak

Muharrem ayında geleneksel hale getirilen aşure ikramının birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü yaşatmayı amaçladığını belirten Yaşar, etkinliğin saat 17.30'da Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı'nda gerçekleştirileceğini açıkladı.

Başkan Yaşar, paylaşımında aşurenin bolluğun, bereketin ve kardeşliğin simgesi olduğunu vurgulayarak, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti. Etkinlikte vatandaşlara aşure ikramında bulunulacak.