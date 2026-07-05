Keçiören Belediyesi, personelin mali mevzuat konusundaki bilgi düzeyini geliştirmek amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği ile ortaklaşa "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi" düzenledi. Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa çok sayıda belediye çalışanı katıldı.

İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Tahir Tekin'in sunumuyla gerçekleştirilen eğitimde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun temel ilkeleri ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Katılımcılara kamu mali yönetim sisteminin işleyişi, mali disiplinin korunması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli biçimde kullanılması konusunda kapsamlı bilgiler verildi.

Bütçe Süreçleri Ayrıntılı Şekilde Ele Alındı

Program kapsamında bütçe hazırlık ve harcama süreçleri, ödeneklerin doğru kullanımı, harcama sürecinde görev alan birimlerin sorumlulukları ile ön mali kontrol uygulamalarına ilişkin önemli başlıklar işlendi. Eğitimde ayrıca, kamu hizmetlerinin daha planlı, hesap verebilir ve şeffaf bir anlayışla yürütülmesinde mali yönetimin üstlendiği kritik role dikkat çekildi.

Katılımcıların Soruları Yanıtlandı

Eğitimin sonunda belediye personelinin yönelttiği sorular uzman tarafından cevaplandırılırken, uygulamada karşılaşılan mali süreçlere ilişkin örnekler üzerinden değerlendirmeler yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen programın, belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.