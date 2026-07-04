Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanan Gençlerbirliği, kamp çalışmalarına başlamadan önce geleneksel sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Başkent temsilcisinin A Takım oyuncuları, kulübün resmi sağlık sponsoru Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi'nde detaylı sağlık taramasından geçirildi.

2 Temmuz'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına başlayan kırmızı-siyahlılar, Ankara, Kayseri ve Düzce'yi kapsayan kamp programı öncesinde ilk sağlık kontrollerini tamamladı.

Futbolculara Kapsamlı Sağlık Kontrolü

Sağlık taraması kapsamında futbolcular;

Kardiyoloji

Ortopedi ve Travmatoloji

İç Hastalıkları

Genel Cerrahi

Sporcu Sağlığı

branşlarında uzman doktorlar tarafından muayene edildi.

Oyuncuların kan tahlilleri, EKG, görüntüleme işlemleri, kas-iskelet sistemi değerlendirmeleri ve performans analizleri yapılarak yeni sezon öncesi sağlık durumları detaylı şekilde incelendi.

Prof. Dr. Onur Polat: "Tüm Futbolcularımızın Sağlığı Gayet İyi"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Polat, yapılan kontrollerin ardından futbolcuların sağlık durumlarının sevindirici olduğunu belirtti.

Polat, sporcu sağlığının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün futbolcularımız genel sağlık, ortopedi, kas-iskelet sistemi ve kardiyoloji kontrollerinden geçti. Ayrıca genel cerrahi değerlendirmeleri de yapıldı. Tüm futbolcularımızın sağlığı gayet iyi ve yeni sezona hazırlar. Mutluyuz ve her zaman arkalarındayız."

Kardiyoloji Uzmanından Sıcak Hava Uyarısı

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ajar Koçak, özellikle yaz aylarında sporcuların sıcak hava nedeniyle daha büyük risk altında olduğuna dikkat çekti.

Koçak, yüksek sıcaklıkların;

Isı çarpması,

Ritim bozukluğu,

Ani tansiyon değişiklikleri,

Ani kardiyak olaylar

gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Sporcuların susamayı beklemeden sıvı tüketmeleri gerektiğini vurgulayan Koçak, düzenli kardiyolojik kontrollerin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını söyleyen Koçak, futbolcuların lisans işlemlerinin de tamamlandığını açıkladı.

Dimitrios Goutas: "Yeni Sezon İçin Hazırım"

Gençlerbirliği'nin deneyimli savunma oyuncusu Dimitrios Goutas, yeni sezon hazırlıklarına hazır olduğunu belirtti.

Geçen sezonun ardından iyi bir dinlenme dönemi geçirdiğini söyleyen Goutas, kamp öncesinde bireysel antrenmanlarını sürdürdüğünü ifade etti.

Tecrübeli futbolcu, takım olarak yoğun çalışacaklarını belirterek sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Gençlerbirliği Sezona Sağlıklı Başlamayı Hedefliyor

Kapsamlı sağlık taramalarını tamamlayan Gençlerbirliği, Ankara etabının ardından Kayseri ve Düzce kamplarında yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Kulüp yönetimi ve sağlık ekibi, düzenli sağlık kontrolleriyle futbolcuların sezon boyunca en üst seviyede performans göstermesini ve olası sakatlık risklerinin en aza indirilmesini amaçlıyor.