Bursa'nın İznik ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, taksiye arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Selçuk Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. yönetimindeki 34 HJK 757 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen F.Z. idaresindeki 16 T 6524 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan E.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü A.Y.'nin alkollü olduğu belirlendi. A.Y.'nin ehliyetine el konulup, 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Kazada hasar meydana gelen araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.