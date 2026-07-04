Kulüpten edinilen bilgilere göre, transfer sürecinin tamamlanması amacıyla genç futbolcu bu akşam İstanbul'a geliyor. İlhan Fakılı'nın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşme görüşmelerini tamamlaması bekleniyor.

Futbolcuyu taşıyan uçağın bu akşam saat 23.05'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapması öngörülüyor.

Beşiktaş yönetiminin, sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun yaşanmaması halinde İlhan Fakılı transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, genç oyuncuya yatırım yaparak geleceğin kadro yapılanmasına önemli bir takviye gerçekleştirmeyi hedefliyor.