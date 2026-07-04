Dünyanın en zorlu açık su yüzme parkurlarından biri olarak kabul edilen Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçen Aysu Türkoğlu, Okyanus Yedilisi serisinde 6 parkuru tamamlayan en genç Türk sporcu unvanını elde ederek Türk spor tarihine adını yazdırdı.

Başarılı sporcuyu yayımladığı mesajla kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçerek Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) hedefinin 6'ncı parkurunu başarıyla tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu'nu yürekten kutluyorum. Aysu Türkoğlu, azmi, kararlılığı ve üstün performansıyla ülkemize bir kez daha büyük bir gurur yaşattı. Dünyanın en zorlu açık su yüzüş parkurlarından birini başarıyla tamamlayarak Okyanus Yedilisi serisinde 6 parkuru geçen en genç Türk sporcu olma başarısını gösteren milli yüzücümüzün başarılarının devamını diliyorum. Elde edilen tarihi başarıda ailesi, antrenörleri ve teknik ekibi olmak üzere emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum."

Aysu Türkoğlu'nun Tsugaru Kanalı geçişi, Türkiye'nin açık su yüzme branşındaki uluslararası başarılarına bir yenisini eklerken, Okyanus Yedilisi hedefindeki son parkur öncesinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.