Ankara Valiliği, Türk Yıldızları akrobasi timinin NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında planlanan gösteri uçuşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan bilgilendirmede, uçuşların Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Prova ve Gösteri Tarihleri Açıklandı

Valilik açıklamasına göre Türk Yıldızları’nın uçuş programı şu şekilde olacak:

5 Temmuz 2026 Pazar: Son prova uçuşu

Son prova uçuşu 6 Temmuz 2026 Pazartesi: Gösteri uçuşu

Her iki uçuşun da 15.15-15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Vatandaşlara “Ses” Uyarısı

Valilik, planlı faaliyet kapsamında yapılacak uçuşlar sırasında uçak sesi ve hava trafiğinde artış yaşanabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada, vatandaşların olası ses nedeniyle endişe duymamaları gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu uçuşlar planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşlarının Ankara semalarında görsel bir şölen sunması bekleniyor.