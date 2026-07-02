Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personel sistemine ilişkin önemli değişiklikler içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yeni düzenlemeyle uzman erbaşların sicil sistemi yeniden şekillendirilirken, sözleşmeli erlerin kamu kurumlarına atanmasına yönelik yeni haklar tanındı. Ayrıca subay ve astsubaylığa ilişkin atama kriterleri ile Milli Savunma Bakanlığı personeline yönelik çeşitli düzenlemeler de yasada yer aldı.

Uzman Erbaşlara Sicil Sistemi Geliyor

Kanun kapsamında uzman erbaşlar için ilk kez ayrıntılı bir sicil sistemi oluşturuldu.

Buna göre;

Sicil dönemi her yıl 2 Mayıs-2 Mayıs tarihleri arasında olacak.

tarihleri arasında olacak. Sicil tam notu 100 puan olarak uygulanacak.

olarak uygulanacak. Sicilin olumlu sayılabilmesi için en az 60 puan alınması gerekecek.

alınması gerekecek. Sicil usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek.

Astsubaylığa Geçişte Yeni Şartlar

Uzman erbaşların astsubaylığa geçiş kriterleri de yeniden düzenlendi.

Buna göre adayların;

En az 4 yıl sicil almış olması ,

, Sicil notu ortalamasının 100 üzerinden en az 90 olması gerekiyor.

İhtiyaç duyulan kadro kadar uzman erbaş astsubaylığa geçirilebilecek.

Sözleşmeli Erlere Kamuda İstihdam Hakkı

En az 7 yıl görev yaptıktan sonra ayrılan sözleşmeli er ve erbaşlar, gerekli şartları taşımaları halinde kamu kurumlarında;

İnfaz ve koruma memuru,

Bekçi,

Orman muhafaza memuru,

Koruma ve güvenlik görevlisi,

Zabıta,

İtfaiye eri,

Şoför,

Destek personeli

kadrolarına atanabilecek.

Kamu kurumları bu unvanlarda yapacakları personel alımlarının yüzde 10'unu bu kapsamda ayıracak.

Uzman Erbaşlığa Başvuru Şartları Güncellendi

Askerlik hizmetinden muaf olan kişilerin de uzman erbaşlığa başvurabilmesine imkan sağlayan düzenleme getirildi.

Ayrıca uzman erbaşlığa geçişte;

Fiziki yeterlilik testi,

Yazılı sınav,

Mülakat

şartları ayrıntılı şekilde yeniden belirlendi.

Subaylar İçin Geri Dönüşe Sınırlama

Yeni düzenlemeyle, askerlik hizmetini yapanlar dışındaki sebeplerle TSK'dan ayrılan subaylar da, istisnalar dışında yeniden muvazzaf olarak göreve alınamayacak.

Tıp ve Diş Hekimliği Mezunlarına Meslek İcra Sınırı

Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı adına eğitim gören tıp ve diş hekimliği öğrencileri, yükümlülüklerini tamamlamadan görevden ayrılmaları halinde belirlenen süre boyunca hekimlik veya diş hekimliği yapamayacak.

Mahkeme Kararlarının Uygulanması Kesinleşmeye Bağlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve MİT personeline ilişkin göreve iade kararları artık mahkeme kararlarının kesinleşmesinden sonra uygulanacak.

Ek Ders Ücreti 2030'a Kadar Devam Edecek

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilere ödenen ek ders ücretinin uygulanma süresi 2029-2030 eğitim öğretim yılı sonuna kadar uzatıldı.

Savunma Hibelerinde Yeni Yetki

Kanunla ayrıca Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelere yapacağı savunma ve güvenlik amaçlı hibe ve yardımlarda kullanılacak döviz hesaplarını yönetme yetkisi, ilgili durumlarda Milli Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanı'na verildi.

Yeni yasa, TSK personel sistemi, uzman erbaşlık, sözleşmeli erlerin kamuya geçişi, astsubaylığa yükselme kriterleri ve savunma yönetimine ilişkin çok sayıda önemli değişikliği yürürlüğe sokmuş oldu.