Beşiktaş Kulübü, Fransız ekibi Monaco'dan 20 yaşındaki sol bek Kassoum Ouattara'nın bonservisiyle transfer edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun nihai transferi konusunda Monaco ile anlaşmaya varıldığı ve genç futbolcuyla 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kassoum Ouattara'nın, yeni sezonda sol bek rotasyonuna önemli katkı sağlaması bekleniyor.