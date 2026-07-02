İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. 15-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul merkezli Tekirdağ, Kocaeli ve Gümüşhane'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde basın mensuplarına sergilendi.

1 ton 45 kilogram uyuşturucu, 173 bin hap ele geçirildi

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda farklı türlerde 1 ton 45 kilogram uyuşturucu madde, 173 bin adet uyuşturucu hap ile 2 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 80 şüpheli gözaltına alınırken, adli işlemleri tamamlanan 20 kişi tutuklandı. Diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Selami Yıldız: "Uyuşturucuyla savaş halindeyiz"

Sergiyi inceleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün son 15 gün içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 1 ton 45 kilogram uyuşturucu madde, 173 bin adet uyuşturucu hap ve iki adet uzun namlulu silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 80 kişi gözaltına alındı, 20 kişi tutuklandı. 54 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor."

"Suç zincirinin halkalarını tek tek kırıyoruz"

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca İstanbul için değil, toplumun tamamı adına yürütüldüğünü vurgulayan Yıldız, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:"Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Torbacısından ele başına kadar suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atıyoruz. Uyuşturucuyla biz savaş yapıyoruz. Bu mücadeleyi sadece İstanbul adına değil, bütün insanlık adına sürdürüyoruz."

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini bildirdi.