İçişleri Bakanlığı koordinesinde 9 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonlarında 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 36'sı tutuklanırken, 35 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda yaklaşık 2 milyar 300 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.

9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Ardahan, Ankara, Aydın, Bartın, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ ve Van merkezli düzenlenen operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 35'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlendi

Soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar paylaşarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin para transferine aracılık ettikleri tespit edildi.

MASAK: 2,3 milyar liralık para hareketi

MASAK tarafından yürütülen mali incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 2 milyar 300 milyon Türk lirası tutarında para hareketliliği olduğu belirlendi.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru niteliği taşıyan çeşitli dokümanlara el konuldu. Ele geçirilen dijital delillerin soruşturma kapsamında incelenmeye devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer, siber suçlar, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyonların ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.