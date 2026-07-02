Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosiklette bulunan karı-koca ile 4 yaşındaki kızları yaralandı. Kazanın ardından yaşananlar ise çevrede bulunan vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

Motosiklet kontrolden çıkarak devrildi

Kaza, saat 13.00 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde meydana geldi. Ahmet U. (31) yönetimindeki 59 AFR 253 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet U., eşi Nurcan U. (32) ve arka bölümde bulunan 4 yaşındaki kızları Lina Su U. yaralandı.

Minik Lina Su anne ve babası için ağladı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Lina Su U., sağlık ekiplerinin anne ve babasına müdahale ettiği sırada gözyaşlarını tutamadı. Küçük çocuğu sakinleştirmek için çevredeki vatandaşlar uzun süre çaba gösterdi.

Hastaneye kaldırıldılar

İlk müdahalenin ardından Ahmet U., Nurcan U. ve Lina Su U., ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlattı.