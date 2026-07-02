Balogun İlk Yarıda Perdeyi Açtı

Karşılaşmaya taraftar desteğini arkasına alarak başlayan ABD, ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tuttu. Ev sahibi ekip, 45. dakikada Tillman'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Balogun'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında Balogun'un bir şutu ise direkten auta çıktı.

Kırmızı Karta Rağmen Farkı Açtı

İkinci yarıda ABD adına işler 64. dakikada değişti. Golün sahibi Balogun, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sayısal üstünlüğü ele geçiren Bosna Hersek, beraberlik golü için baskı kurmaya çalışsa da ABD savunması hata yapmadı. Ev sahibi ekip, 82. dakikada Tillman'ın frikikten kaydettiği golle farkı ikiye çıkararak mücadeleyi 2-0 kazandı.

Rakip Belçika Oldu

Bu sonucun ardından ABD, son 16 turunda Senegal'i eleyen Belçika ile eşleşti. ABD ile Belçika arasındaki çeyrek final bileti mücadelesi 7 Temmuz Salı günü TSİ 03.00'te Seattle'da oynanacak.

Maç Öncesi Dikkat Çeken Gösteri

Karşılaşma öncesinde ulusal marşların okunmasının ardından dört ABD savaş uçağı stadyum üzerinde alçak uçuş gerçekleştirerek görsel bir gösteriye imza attı.

Maçın Özeti

Stat: San Francisco Bay Area

Hakemler: Raphael Claus, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo (Brezilya)

ABD: Freese, Dest (88' Berhalter), Richards, Robinson, Ream, Freeman, Adams, McKennie (90+5' Reyna), Tillman, Pulisic (88' Pepi), Balogun

Bosna Hersek: Vasilj, Muharemovic, Kolasinac (75' Tabakovic), Dedic, Katic (75' Memic), Radeljic, Gigovic (51' Bajraktarevic), Sunjic (51' Tahirovic), Demirovic, Alajbegovic, Dzeko (51' Mahmic)

Goller: 45' Balogun, 82' Tillman (ABD)

Kırmızı Kart: 64' Balogun (ABD)