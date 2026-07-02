Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında işlenen suçların önlenmesine yönelik yürüttükleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında yasa dışı bahis reklamlarına yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde, çok sayıda internet sitesinin yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin tanıtımını yaptığı tespit edildi.

28 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı

Siber polis ekiplerinin yürüttüğü teknik çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı belirlenen 28 internet sitesi hakkında adli işlem başlatıldı.

Hazırlanan dosyanın ardından Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından söz konusu internet siteleri hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor

Erişim engeli kararının uygulanmasının ardından, yasa dışı bahis reklamlarını organize ettiği değerlendirilen kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla emniyet ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yetkililer, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında hem dijital ortamda hem de sahada denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.