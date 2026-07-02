Bir Annenin Hayat Mücadelesini Konu Alıyor

Dizinin merkezinde, henüz genç yaşta çocuk gelin olan ve eşinin bir gün evi terk etmesiyle üç çocuğu ve kayınvalidesiyle yaşam mücadelesi vermek zorunda kalan Ömür yer alıyor.

Ailesini geçindirebilmek için erkek egemen oto tamirciliği sektörüne adım atan Ömür, kısa sürede azmi ve çalışkanlığıyla çevresinde "Ömür Usta" olarak tanınmaya başlıyor.

Bir Piyango Bileti Hayatlarını Değiştiriyor

Yoksulluk içinde yaşamını sürdüren ailenin hayatı, büyük ikramiye kazanmalarıyla bambaşka bir yöne evriliyor.

Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Ömür ve çocukları, bir gecede zenginleşmelerinin ardından bu kez lüks yaşamın getirdiği yeni sınavlarla karşı karşıya kalıyor. Dizi, sınıfsal farklılıklar, ekonomik adaletsizlikler ve toplumsal önyargılar üzerinden karakterlerin değişen yaşamını konu alıyor.

Aşk, Aile ve Yeni Bir Hayat

"Ömür Usta", yalnızca ekonomik dönüşümü değil; Ömür'ün çocuklarını koruma mücadelesini, aile bağlarını ve yeniden aşka şans verme hikâyesini de izleyiciyle buluşturacak.

Ailenin yeni yaşam düzenine uyum sağlama çabası ve karakterlerin yaşayacağı duygusal değişimler dizinin temel yapı taşları arasında yer alıyor.

Hilal Saral Yönetiyor, Senaryoyu Çağla Kızılelma Yazıyor

Yönetmen koltuğunda başarılı projeleriyle tanınan Hilal Saral'ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Çağla Kızılelma kaleme alıyor. Ay Yapım imzalı yapımın yeni sezonda NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri yer alıyor.

Açıklanan oyuncu kadrosu ve karakterleri şöyle:

Nurgül Yeşilçay – Ömür : Eşi tarafından terk edilen, oto tamirciliği yaparak çocuklarını büyüten güçlü bir anne.

– : Eşi tarafından terk edilen, oto tamirciliği yaparak çocuklarını büyüten güçlü bir anne. Bülent İnal – Tunç

– Gonca Vuslateri – Nevra

– Zerrin Sümer – Müzeyyen (Ömür'ün kayınvalidesi)

– (Ömür'ün kayınvalidesi) Enes Koçak – Mete

– Cemre Arda – Nazlı

– Gülçin Kültür – Gülsüm

– Pınar Çağlar Gençtürk – Yıldız

Yeni Sezonun Merakla Beklenen Yapımları Arasında

Güçlü kadın karakteri, aile ilişkileri, sınıfsal çatışmaları ve duygusal hikâyesiyle öne çıkan "Ömür Usta", uyarlama senaryosu ve deneyimli oyuncu kadrosuyla yeni televizyon sezonunun dikkat çeken projelerinden biri olmaya aday görünüyor.