Fırtına Kısa Sürede Etkisini Gösterdi

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından Kırkağaç'ta akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış ve kuvvetli fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları zarar görürken, İlyaslar Camisi'nin minaresindeki külah da devrildi.

Sürücüler Trafikte Zor Anlar Yaşadı

Sağanak ve fırtına sırasında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte bulunan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Çok sayıda sürücü, araçlarını güvenli noktalara çekerek yağışın etkisini azaltmasını bekledi.

Vatandaşlar da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı ve güvenli alanlara sığındı.

Ekinler ve Zeytinlikler Zarar Gördü

Kısa süre etkili olmasına rağmen şiddetini artıran sağanak ve fırtınanın tarım alanlarında da hasara yol açtığı bildirildi. İlk belirlemelere göre bazı ekili alanlar ile zeytin ağaçları olumsuz hava koşullarından etkilendi.

Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

Fırtına ve sağanağın neden olduğu olumsuzluklar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Maddi hasarın meydana geldiği ilçede belediye ekipleri, hasarın boyutunu belirlemek amacıyla inceleme ve tespit çalışmalarına başladı.