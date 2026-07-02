CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na asgari ücretin artırılmasına ilişkin kanun teklifi sunduklarını açıkladı. Günaydın, CHP'nin asgari ücretin 45 bin 800 TL'ye çıkarılmasını teklif ettiğini belirterek, en düşük emekli maaşının da aynı seviyeye yükseltilmesini istedi.

CHP'den asgari ücret için 45 bin 800 TL teklifi

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Gökhan Günaydın, mevcut ekonomik koşulların çalışanlar ve emekliler açısından sürdürülemez hale geldiğini savundu.

CHP olarak TBMM Başkanlığı'na sundukları kanun teklifinde asgari ücretin 45 bin 800 TL olarak belirlenmesini önerdiklerini ifade eden Günaydın, "Açlık sınırı 35 bin lira, yoksulluk sınırı ise 115 bin liraya ulaştı. Ocak ayında belirlenen 28 bin liralık asgari ücret, yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünü önemli ölçüde kaybetti. Bugün o ücretle ancak yaklaşık 24 bin liralık alışveriş yapılabiliyor" dedi.

"En düşük emekli maaşı da artırılmalı"

Günaydın, yılın ikinci yarısında asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini belirterek, en düşük emekli maaşının da 45 bin liraya yükseltilmesini talep etti.

Türkiye'de milyonlarca kişinin asgari ücret ve emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını ifade eden Günaydın, yüksek enflasyon karşısında sabit gelirli vatandaşların alım gücünün her geçen gün azaldığını söyledi.

NATO Zirvesi önlemlerini eleştirdi

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Günaydın, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, muhalefetin NATO Liderler Zirvesi'ni gölgelemeye çalıştığı yönündeki açıklamalarına da cevap verdi.

NATO Zirvesi'nin daha önce birçok ülkede ve Türkiye'de de düzenlendiğini hatırlatan Günaydın, zirve nedeniyle alınan tedbirleri eleştirdi.

Meclis'in zirve haftasında çalışmalarına ara vermesi, bazı kamu kurumlarında idari izin uygulanması, geniş güvenlik önlemleri, ana yolların trafiğe kapatılması ve bazı basın kuruluşlarının akreditasyon süreçlerine ilişkin eleştirilerde bulunan Günaydın, ayrılan bütçenin yoksullukla mücadelede kullanılmasının daha doğru olacağını savundu.