Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonundan itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların 3 ila 4 derece azalacağını belirterek vatandaşları gök gürültülü sağanaklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hafta sonu serin ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, cuma günü Trakya ile Türkiye'nin kuzeydoğusunda kısa süreli sağanak yağışların görüleceğini, buna karşın hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini söyledi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonundan itibaren kuzey ve iç bölgelerde etkisini kaybedeceğini belirten Çelik, serin ve yağışlı sistemin cumartesi günü itibarıyla yurda giriş yapacağını ifade etti.

Cumartesi ve pazar günü hangi bölgelerde yağış bekleniyor?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre cumartesi günü Marmara Bölgesi genelinde, Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Pazar günü ise yağışlı hava etkisini sürdürecek. Karadeniz Bölgesi genelinde yağışların devam etmesi beklenirken, İç Ege, Toroslar çevresi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Yağışların özellikle öğle ve akşam saatlerinde kuvvet kazanacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 4 derece düşecek

Cengiz Çelik, hafta sonuyla birlikte özellikle kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 4 derece azalacağını belirtti. Bulutlu hava ve yağışın etkisiyle hissedilen sıcaklığın da düşeceğini vurgulayan Çelik, bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altına ineceğini söyledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre İstanbul'da cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte en yüksek hava sıcaklığının 31 dereceden 28-29 derece seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Ankara'da hafta sonu hava genel olarak az bulutlu olacak. Ancak pazar günü kentin kuzey kesimlerinde, pazartesi günü ise il genelinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Başkentte 33-34 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıkların pazar gününden itibaren 28-29 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Salı gününden sonra ise parçalı ve az bulutlu hava yeniden etkili olacak.

İzmir'de ise önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Hafta sonu bulutlanmanın artacağı tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının 34-35 derece bandında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Yeni haftada yağışlar doğuya kayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yeni haftayla birlikte yağışlı sistem doğu bölgelere kayacak. Pazartesi ve salı günleri İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Toroslar çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hafta ortasından itibaren ise yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte Türkiye genelinde yeniden parçalı, az bulutlu ve açık havanın hakim olması bekleniyor.