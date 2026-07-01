Çankaya Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren haşere ve sivrisineklere karşı ilçe genelindeki ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamada, ilaçlama ekiplerinin parklar, yeşil alanlar ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında düzenli olarak sahada görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, halk sağlığını korumak ve yaşam alanlarını daha güvenli hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmaların titizlikle devam ettiği vurgulanırken, ilaçlama faaliyetlerinin ilçe genelinde program dahilinde sürdürüleceği ifade edildi.

Çankaya Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini bildirdi.