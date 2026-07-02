Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, Eğitimde İş Birliği Projesi kapsamında hayata geçirdiği "Medeniyet Mirasımızda Bilim Yolcuları Koridoru" ile dikkatleri üzerine çekti. Bilim, tarih, değerler eğitimi ve estetik tasarımı bir araya getiren proje, eğitim çevrelerinden tam not aldı.

Bilim Koridorunun Açılışını Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürü Yaptı

Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürü Aydın Demir tarafından açılışı gerçekleştirilen bilim koridoru, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını artırmayı değil; medeniyetimizin yetiştirdiği bilim insanlarını yakından tanımalarını, tarihsel birikimden ilham almalarını ve milli-manevi değerlerle geleceğe hazırlanmalarını amaçlıyor.

Okul Koridorları Bilim Müzesine Dönüştü

Projenin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise tüm içeriklerin okul bünyesinde özgün olarak hazırlanması oldu. Bilim insanlarının yaşam öykülerinden görsel tasarımlara, dijital düzenlemelerden baskı süreçlerine kadar tüm çalışmalar titizlikle planlandı.

Bu kapsamlı hazırlık sayesinde okul koridorları, öğrencilerin her gün içinden geçtiği ve sürekli etkileşim kurduğu yaşayan bir bilim müzesi niteliği kazandı.

Okul Müdürü Fatih Aşkın'ın Eğitim Vizyonu Takdir Topladı

Projenin hayata geçirilmesinde önemli rol üstlenen Okul Müdürü Fatih Aşkın, eğitimi yalnızca sınıf ortamıyla sınırlamayan yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Okulun her alanını öğrenme ortamına dönüştürmeyi hedefleyen yönetim anlayışı sayesinde Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi; proje tabanlı eğitim, yenilikçi uygulamalar ve milli değerleri önceleyen çalışmalarıyla Ankara'da örnek gösterilen okullar arasında yer almaya devam ediyor.

Projenin Koordinasyonunu Gülşah Betül Kelekçibaşı Üstlendi

"Medeniyet Mirasımızda Bilim Yolcuları Koridoru"nun koordinasyonunu yürüten Gülşah Betül Kelekçibaşı, bilim insanlarının hayat hikâyelerini öğrencilerin ilgisini çekecek özgün bir kurgu ile hazırladı.

Akademik birikimi ve titiz planlamasıyla projeye yön veren Kelekçibaşı'nın çalışması; estetik, içerik zenginliği ve değerler eğitimini aynı çatı altında buluşturması nedeniyle eğitimciler tarafından örnek proje olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne Uygun Eğitim Projesi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan bilim koridoru, öğrencilerin geçmişten geleceğe uzanan bilim yolculuğunu yakından tanımalarına katkı sağlıyor.

Sadece bir sergi alanı olmanın ötesine geçen proje; öğrencilerin her gün ilham aldığı, bilimsel düşünmeyi teşvik eden ve medeniyetimizin bilim mirasını yaşatan kalıcı bir eğitim merkezi olarak öne çıkıyor.

Eğitimde İş Birliği Projesi kapsamında hayata geçirilen çalışma; özgün içeriği, güçlü tasarımı ve yenilikçi eğitim anlayışıyla Ankara'da örnek gösterilen projeler arasında yerini aldı.