Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Filistin'e destek amacıyla raketine taktığı karpuz tasarımlı titreşim önleyici ile dikkat çeken milli tenisçi Zeynep Sönmez'e destek mesajı yayımladı.

Wimbledon yönetiminin Filistin'e destek amacıyla broş takılmasına izin vermemesinin ardından korta raketindeki karpuz figürlü titreşim önleyiciyle çıkan Zeynep Sönmez'in bu tavrı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Osman Aşkın Bak, milli sporcunun sergilediği duruşun sadece sportif başarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Vicdanı, cesareti ve insanlık değerlerini her şeyin üzerinde tutan sporcumuz Zeynep Sönmez'le gurur duyuyoruz. Filistin'de yaşanan insani drama karşı sessiz kalmayarak sergilediği onurlu duruş, sporun sadece rekabetten ibaret olmadığını; aynı zamanda evrensel değerlerin de taşıyıcısı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu anlamlı hassasiyetinden dolayı sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, mazlumun yanında duran her vicdanlı sesi saygıyla selamlıyorum."

Bakan Bak'ın paylaşımı sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından destek görürken, Zeynep Sönmez'in Wimbledon'daki sembolik mesajı da uluslararası spor kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor.