Akciğer kanseri, dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin en önemli nedenleri arasında yer alırken, Türkiye'de de en sık görülen kanser türlerinden biri olmaya devam ediyor. Hastalığın çoğu zaman belirti vermeden ilerlemesi nedeniyle tanının geç konulduğunu belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Levent Alpay, erken teşhisin yaşam süresi ve tedavi başarısı açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Akciğer Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir?

Akciğer kanserinin en önemli risk faktörü sigara kullanımı olarak öne çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre akciğer kanseri hastalarının yaklaşık yüzde 80'i sigara kullanıyor ya da geçmişte sigara kullanmış kişilerden oluşuyor. Ancak uzmanlar, sigara içmeyen bireylerin de hastalığa yakalanabileceğine dikkat çekiyor.

Sigaranın yanı sıra;

Asbest maruziyeti,

Radon gazı,

Hava kirliliği,

Mesleki kimyasal maddelere maruz kalma

akciğer kanseri riskini artıran önemli etkenler arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Levent Alpay, özellikle 40 yaş üzerindeki ve sigara kullanım öyküsü bulunan kişilerin düzenli akciğer taraması yaptırmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanseri erken evrede çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebiliyor. Bu nedenle aşağıdaki belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerekiyor:

Üç haftadan uzun süren inatçı öksürük,

Nefes darlığı,

Göğüs ağrısı,

Ses kısıklığı,

Kanlı balgam,

Nedeni açıklanamayan kilo kaybı,

Sürekli halsizlik ve yorgunluk.

Özellikle sigara kullanan veya daha önce sigara kullanmış kişilerde bu belirtiler ciddiye alınmalı.

Erken Teşhis Tedavi Başarısını Artırıyor

Prof. Dr. Levent Alpay, akciğer kanserinin erken evrede tespit edilmesi halinde cerrahi tedaviyle tamamen iyileşme şansının oldukça yüksek olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Akciğer kanseri, erken evrede yakalandığında cerrahi yöntemlerle tam olarak tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hastalığın 1. evresinde yapılan cerrahide 5 yıllık yaşam oranı yüzde 90'ın üzerine çıkabilmektedir. Bu nedenle risk grubundaki her bireyin düzenli kontrollerini aksatmaması hayati önem taşımaktadır."

Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografi Erken Tanıda Öne Çıkıyor

Akciğer kanserinin erken teşhisinde en etkili yöntemlerden biri Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografi (LDCT) olarak gösteriliyor.

Uzmanlara göre özellikle 50-80 yaş arasında, uzun yıllar sigara kullanmış bireylerde yılda bir kez yapılan LDCT taraması, akciğer kanserine bağlı ölüm riskini önemli ölçüde azaltabiliyor.

Prof. Dr. Alpay, risk grubunda bulunan kişilerin düzenli tarama programlarına katılmasının hastalığın erken yakalanması açısından büyük avantaj sağladığını söyledi.

Erken Başvuru Hayat Kurtarıyor

Göğüs hastalıklarında erken tanının tedavi başarısını doğrudan etkilediğini belirten Prof. Dr. Levent Alpay, öksürük, nefes darlığı veya göğüs ağrısı gibi şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti. Uzmanlar, düzenli kontroller ve erken teşhis sayesinde akciğer kanserine bağlı ölümlerin önemli ölçüde azaltılabileceğine dikkat çekiyor.