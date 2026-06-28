Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semavi Kurt, yüzmenin gebelik döneminde önerilen fiziksel aktiviteler arasında yer aldığını belirterek, "Risk faktörü bulunmayan gebelerde yüzme; sırt ve bel ağrılarını azaltır, kasları güçlendirir, stresi azaltır, uyku kalitesini artırır ve kan dolaşımını destekleyerek bebeğin oksijenlenmesine katkı sağlar. Haftada 3-4 gün, yaklaşık 30 dakikalık yüzme yeterli olabilir" dedi.

İlk ve son üç ayda doktor kontrolü şart

Gebeliğin özellikle ilk ve son üç aylık dönemlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Dr. Kurt, düşük riski bulunan anne adaylarının ilk üç ayda, erken doğum riski taşıyan gebelerin ise son üç ayda denize veya havuza girmeden önce mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanına danışması gerektiğini ifade etti.

Deniz mi, havuz mu daha güvenli?

Deniz ile havuz arasında seçim yapılacaksa denizin daha güvenli bir seçenek olabileceğini belirten Dr. Kurt, havuz suyunun daha durgun olması nedeniyle enfeksiyon riskinin denize göre daha yüksek olabileceğini söyledi.

Havuz tercih edilecekse suyun düzenli olarak temizlenmesi, pH ve klor seviyelerinin uygun olması gerektiğini hatırlatan Kurt, hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemine dikkat çekti.

Islak mayo ile beklemeyin

Enfeksiyon riskini azaltmak için yüzmeden önce ve sonra duş alınmasını öneren Dr. Kurt, ıslak mayo ile uzun süre kalınmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca güneş altında uzun süre kalacak anne adaylarının şapka, güneş gözlüğü ve gebelikte kullanıma uygun güneş koruyucu ürünler tercih etmesini tavsiye etti.

Anne adaylarına 'tek başına yüzmeyin' uyarısı

Sıcak havalarda yeterli sıvı tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Kurt, gebelikte zaman zaman kas krampları görülebileceğini belirterek anne adaylarının mümkünse tek başına yüzmemesi gerektiğini ifade etti.

Uzmanlar, gerekli önlemler alındığında yüzmenin hem anne adayının hem de bebeğin sağlığına katkı sağlayan güvenli bir egzersiz olduğunu vurguluyor.