İran basınında yer alan Devrim Muhafızları Ordusu açıklamasına göre, Deniz Kuvvetleri ile Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından koordineli şekilde gerçekleştirilen operasyonda, Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü ile Bahreyn'deki Selman Limanı'nda konuşlu ABD Beşinci Filosu dahil olmak üzere toplam 8 stratejik askeri nokta füze ve İHA'larla vuruldu.

Açıklamada, saldırının ABD'nin İran'a yönelik son askeri operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilirken, operasyonun "kararlı bir misilleme" olduğu ifade edildi.

Hürmüz Boğazı vurgusu

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin, deniz kuvvetlerinin kurallara uymadığı öne sürülen bir gemiye müdahalesini gerekçe göstererek İran'ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki 5 noktaya saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Açıklamada ayrıca, İran'ın İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yönetiminden sorumlu olduğu savunularak, uluslararası kuralları ihlal ettiği belirtilen gemilere yönelik müdahalelerin daha sert şekilde sürdürüleceği uyarısında bulunuldu.

Ateşkes ihlali iddiası

İran tarafı, ABD'nin eylemlerinin ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek bunun İslamabad Mutabakat Zaptı'nın birinci maddesine aykırı olduğunu iddia etti. Açıklamada, ateşkes ihlallerinin sürmesi halinde devam eden tüm süreçlerin durdurulacağı belirtildi.