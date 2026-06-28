İran'ın Bahreyn topraklarına düzenlediği İHA saldırıları, Orta Doğu'da gerilimi yeniden yükseltirken, bölge ülkeleri saldırılara ortak tepki gösterdi. Birçok ülke, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak Bahreyn'in yanında olduklarını açıkladı.

BAE: Bahreyn'in güvenliğini destekliyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, İran'ın saldırılarını sert bir dille kınayarak, bunun Bahreyn'in egemenliğine açık bir ihlal ve ülkenin güvenliği ile istikrarına yönelik ciddi bir tehdit olduğunu bildirdi. Açıklamada, Abu Dabi yönetiminin Bahreyn ile tam dayanışma içinde olduğu ve ülkenin güvenliğini korumaya yönelik tüm adımları desteklediği ifade edildi.

Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten uluslararası hukuk vurgusu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da saldırıların Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirterek, bölgede güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara zarar verdiğini kaydetti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın çok sayıda İHA ile gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadı. Açıklamada, saldırının Bahreyn'in egemenliği ile toprak bütünlüğüne doğrudan tehdit oluşturduğu belirtilirken, bölgede gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik girişimleri olumsuz etkilediği vurgulandı.

Ürdün ve Katar'dan Bahreyn'e destek mesajı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, saldırıları "acımasız" olarak nitelendirirken, bunun Bahreyn'in güvenliği ve istikrarını hedef alan tehlikeli bir tırmanış olduğunu ifade etti. Amman yönetimi ayrıca Bahreyn'in atacağı tüm meşru adımları desteklediğini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada İran'ın saldırılarını kınayarak, Bahreyn'in egemenliğine yönelik bu eylemlerin uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini belirtti. Doha yönetimi, Bahreyn ile dayanışma içinde olduğunu yineledi.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, İran'ın sabah saatlerinde ülke topraklarını çok sayıda İHA ile hedef aldığını duyurmuştu.

Saldırılar, ABD ile İran arasında son günlerde artan askeri gerilimin ardından yaşandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda ticari bir konteyner gemisine düzenlenen saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedefleri vurduğunu açıklarken, İran Devrim Muhafızları Ordusu ise buna karşılık ABD güçlerinin konuşlandığı noktalara saldırılar düzenlediğini duyurmuştu. Bölgedeki karşılıklı askeri hamleler, Orta Doğu'da güvenlik endişelerini artırmaya devam ediyor.