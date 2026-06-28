Keçiören Belediyesi, Muharrem ayının manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte yaşamak amacıyla aşure ikramı programı düzenliyor. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm ilçe sakinlerini etkinliğe davet etti.

Paylaşımında aşurenin paylaşmanın, dayanışmanın ve birlik ruhunun en güçlü simgelerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Özarslan, vatandaşların aynı sofranın etrafında buluşarak kardeşlik ve gönül bağlarını güçlendireceğini ifade etti.

"Birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz"

Başkan Özarslan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Muharrem ayının manevi ikliminde; paylaşmanın, dayanışmanın ve birlik duygusunun en güzel simgelerinden biri olan aşure lokmamızda bir araya geliyoruz. Aynı sofranın etrafında buluşup lokmamızı paylaşacak, kardeşliğimizi ve gönül bağlarımızı güçlendireceğiz."

Tüm vatandaşlara açık olacak

Aşure ikramı programı, 28 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Keçiören Belediyesi hizmet binası önündegerçekleştirilecek. Keçiören Belediyesi, etkinliğe tüm vatandaşların davetli olduğunu belirterek Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşama çağrısında bulundu.