Ankara Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Yenimahalle Belediyesi, bölge esnafı, veliler, öğrenciler ve personelin katkılarıyla lösemiyle mücadele eden çocuklara destek amacıyla anlamlı bir dayanışma kermesi düzenledi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllüler aynı amaç etrafında buluşarak örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Gün boyunca el emeği ürünler, yiyecekler ve çeşitli hediyelik eşyalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kermese katılan vatandaşlar yaptıkları alışverişlerle hem lösemili çocuklara destek verdi hem de dayanışmanın bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlik boyunca birlik, beraberlik ve sosyal sorumluluk bilinci ön plana çıktı.

GELİRİN TAMAMI LÖSEV'E AKTARILDI

Kermesten elde edilen gelirin tamamı, lösemiyle mücadele eden çocukların tedavi ve eğitim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla LÖSEV'e bağışlandı. Organizasyon, iyiliğin paylaşarak çoğaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

"BİR TEBESSÜME VESİLE OLABİLDİYSEK NE MUTLU BİZE"

Ankara Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sahibi Zeynep Keçeci Ünlü, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kermes sadece bir yardım organizasyonu değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Katkı sunan belediyemize, esnafımıza, velilerimize, öğrencilerimize, personelimize ve tüm gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. Lösemili çocuklarımızın yüzünde bir tebessüme vesile olabildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

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