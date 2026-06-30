CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel partisinin haftalık grup toplantısında, Gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. NATO Zirvesi gerekçesiyle yapılan tutuklamalara ve komedyen Deniz Göktaş hakkındaki soruşturmaya da tepki gösterdi. NATO toplantısı nedeniyle Ankara’daki olağanüstü halin ilan edildiğini ve haksız tutuklamaların yapıldığını söyledi.

Özgür Özel konuşmasının son bölümünde, partisini geri almak için mücadelelerini sürdürdüklerini işgal bitmezse bu milleti seçeneksiz bırakmayacaklarını belirterek Yunus Emre’nin sözlerini hatırlattı. Özgür Özel “Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Hep birlikte gayret ediyoruz. Gayret kadere aşıktır” diye tamamladı.

Partisine yönelik tartışmalı mutlak butlan kararı ve Genel Merkez binasının polis marifetiyle boşaltılmasının ardından gerçekleştirdiği il ziyaretlerine dikkati çeken Özel, "İşgalin ardından sahaya indik. Mücadelemiz büyüyür. Yeni siyaseti, temiz siyaseti, cesur siyaseti, teslim olmayan, başkasının planına göre değil milletin hesabına göre yapılan siyaseti ilmek ilmek örüyoruz" diye konuştu.

Özel, özetle şunları söyledi: "Partimize yönelik saldırının, işgalinin ardından Ankara'da oturmadık. Nerede olmamız gerekiyorsa orada olduk. Köy köy, belde belde şehir şehir gidiyoruz ve milletimizle kucaklaşıyoruz. Belki makamlar, binalar yok ama bazen bir kamyon kasanın arkasındayız, bazen bir bankın üzerindeyiz ama milletin gönlündeyiz. Bir yanda bir mahkeme kararıyla mutlak sultanın, mutlak butlandan partiyi bölme umutlarıyla ve onun teklif ettiği görevi kabul eden bir avucun yalnızlığı; bir yanda ise İzmir'de yüz binlerin kararlılığı var."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölümü ve 5 Ocak 2020'de kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili yürütülen soruşturmalara değinen Özel, ailelerin yanında olduklarını vurguladı.

"ANKARA'DA UTANÇ VERİCİ BİR ŞEYLER OLUYOR"

Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi gerekçesiyle alınan önlemler ve operasyonlara değinen Özel, tutuklama kararlarına tepki gösterdi.

Özel, "Ankara'da utanç verici bir şeyler oluyor. NATO Zirvesi olacak, yabancı liderler gelecek diye kendi insanına çile tasarlayan, güvenlik önlemini akıl almaz boyutlara taşıyan bir acayip hâl var. NATO Zirvesi'nden önce pikniğe giden TEMA gönüllülerini tutukluyorlar. Gazetecileri, akademisyenleri, sivil toplum temsilcilerini tutukluyorlar; 'NATO Zirvesi'nde eylem yapacaklar' diye. 30 yıl öncesinde, 40 yıl öncesinde kalmış örgütlerin isimlerini söyleyip bu örgütlere üyelikle suçluyorlar. Ve diyorlar ki; 'bunlar gelir, burada eylem yapar.' Bırakın önleyici gözaltıyı, önleyici tutuklama yapıyor adamlar. Cümle alem biliyor hiçbir suçları yok. Cümle alem biliyor ki Trump gittikten sonra hepsine 'Pardon' deyip bırakacaklar" ifadelerini kullandı.

DENİZ GÖKTAŞ'A DESTEK

Konuşmasının devamında yaptığı stand-up gösterisinin ardından kamuoyunda hedef gösterilen komedyen Deniz Göktaş'a değinen Özel, Göktaş hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. CHP lideri, "İktidarı da eleştiriyor, bizi de eleştiriyor. Saraçhane'yle mitinglerle ilgili kısımlarda dalga geçiyor. İktidara yakın kalemler hedef tahtasına aldılar gencecik insanı. Sanata saygısı olmayan, şakadan, espriden anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammülü olmayan bir anlayış var. Güçlü liderin karikatürden dizi titremez. Şakadan, espriden, fıkradan ödü kopmaz. Güçlü lider bunlarla güçlenir. Deniz'e söz veriyorum; Erdoğan ile olan 30 yıllık yolculuğunu sonlandıracağız" şeklinde konuştu.

Önceki dönem siyasetçilerden örnekler veren Özel, "Onlar da milletten oy alıp geliyordu, siz de milletten oy aldınız geldiniz. Ne oluyor da bu millete efendi oldunuz, ceberut oldunuz, cellat oldunuz, başlarına bela oldunuz ya?" ifadelerini kullandı.

Ekonomiye yönelik mesajlara veren Özel, Türkiye'nin ekonomi tarihinin en kötü dönemini yaşadığını söyledi.