Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşanan olayda, eski manken ve sunucu Deniz Akkaya ile ev sahibi Mustafa Kürşat Akcebe arasında çıkan anlaşmazlık yargıya taşındı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlaması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Deniz Akkaya: "Kiracı olarak taşındım"

Soruşturma dosyasına giren ifadesinde Deniz Akkaya, 9 Haziran'da Kartepe'nin Maşukiye Mahallesi'ndeki eve kiracı olarak taşındığını öne sürdü.

Akkaya, Mustafa Kürşat Akcebe ile aylık 25 bin TL kira bedeli konusunda sözlü anlaşma yaptıklarını ancak ev sahibinin isteği üzerine yazılı kira sözleşmesi düzenlenmediğini iddia etti.

İfadesinde, evde yaşanan kanalizasyon arızasının ardından çıkan tartışmada Akcebe'nin kendisini evden çıkarmaya çalıştığını, ittiğini ve bahçedeki demir korkuluklara sıkıştırdığını ileri süren Akkaya, daha sonra evde kalmasının engellendiğini ve odasının anahtarının elinden alındığını savundu.

Akkaya ayrıca, Akcebe'nin zaman zaman iç çamaşırıyla dolaşarak kendisini rahatsız ettiğini, son olayda ise iç çamaşırını indirerek kendisini taciz ettiğini iddia etti. Bu nedenle şikayetçi olduğunu ve koruma ile uzaklaştırma kararı aldığını belirtti.

Bunun yanı sıra Akkaya, Akcebe'nin uyuşturucu kullandığını gördüğünü, evde silah ve el bombası bulunduğunu söyleyerek kendisini tehdit ettiğini de iddia etti.

Mustafa Kürşat Akcebe: "Misafir olarak kaldı"

Mustafa Kürşat Akcebe ise savcılıktaki ifadesinde Deniz Akkaya'yı yaklaşık 30 yıldır tanıdığını belirterek, Akkaya'nın İstanbul'dan uzaklaşmak ve kitap yazmak istediğini söyleyerek kalacak yer talebinde bulunduğunu ifade etti.

Bu nedenle evinin giriş katını tamamen yardım amacıyla kullanımına açtığını belirten Akcebe, Akkaya'nın 9 Haziran'da yaklaşık 70 koli eşyayla geldiğini söyledi.

Akcebe, "Kendisine evimi kiralamadım. Aramızda kira sözleşmesi ya da kira anlaşması olmadı. Tamamen misafir olarak kaldı." ifadelerini kullandı.

"Taciz olayı kesinlikle yaşanmadı"

Akcebe, evde yaşanan kanalizasyon arızasının ardından Akkaya'nın sürekli şikayette bulunduğunu, bunun üzerine "Beğenmiyorsan gidebilirsin" dediğini ve tartışmanın bu nedenle çıktığını anlattı.

Deniz Akkaya'nın kendisine hakaret ettiğini ve "Seni yok etmek için ben bu dünyaya geldim" dediğini iddia eden Akcebe, taciz suçlamalarını ise kesin bir dille reddetti.

Akcebe ifadesinde, "Ben hiçbir zaman slip donla bahçede dolaşmadım. O gün üzerimde şort ve tişört vardı. Taciz olayı kesinlikle yaşanmadı. Uyuşturucu kullanmıyorum. Evde el bombası ya da silah olduğu yönünde herhangi bir söylemim olmadı. Deniz Hanım'ın kaldığı odanın anahtarı da kendisindeydi." dedi.

Karşılıklı suçlamalar yargıya taşındı

Olayın ardından Deniz Akkaya hakkında "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlamasıyla işlem yapılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Mustafa Kürşat Akcebe'nin de Deniz Akkaya hakkında uzaklaştırma kararı talebinde bulunduğu ve evde bulunan eşyalarının alınmasını istediği belirtildi.

Soruşturma kapsamında tarafların karşılıklı iddiaları değerlendirilirken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.