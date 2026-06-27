HPV aşısının yalnızca bir enfeksiyondan değil, gelecekte gelişebilecek birçok HPV ilişkili kanserden korunmanın da en etkili yollarından biri olduğunu ve bunun her gün yeni bir bilimsel veri ile kanıtlandığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İrem Alyazıcı Küçükyıldız, 'Bugün elimizde rahim ağzı kanserini büyük ölçüde önleyebilecek güçlü bir koruyucu yöntem bulunuyor. HPV aşıları, özellikle yüksek riskli HPV tiplerine bağlı gelişen rahim ağzı kanseri ve diğer HPV ilişkili hastalıklara karşı çok yüksek düzeyde koruma sağlıyor. Aşı yalnızca bireyi korumakla kalmıyor, toplumdaki HPV dolaşımını azaltarak halk sağlığına da önemli katkı sunuyor' dedi.

Medicana International Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İrem Alyazıcı Küçükyıldız, 'Geçtiğimiz günlerde The Lancet'te yayımlanan bir analiz, Human Papilloma Virüsü- HPV aşısının toplum sağlığı üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu. Araştırmaya göre İngiltere'de 2020-2024 yılları arasında 20-24 yaş grubundaki kadınlarda ilk kez beş yıllık dönemde hiç rahim ağzı kanseri kaynaklı ölüm görülmedi. Uzmanlar, bu tarihi başarının en önemli nedenlerinden birinin 2008 yılında başlatılan ulusal HPV aşılama programı olduğunu belirtiyor' diye konuştu.

Günümüzde HPV aşılarının koruyucu hekimliğin en önemli başarılarından biri olarak kabul edildiğini vurgulayan Doç. Dr Küçükyıldız, şunları söyledi:

'HPV aşıları, özellikle yüksek riskli HPV tiplerine bağlı gelişen rahim ağzı kanseri ve diğer HPV ilişkili hastalıklara karşı çok yüksek düzeyde koruma sağlıyor. Aşı yalnızca bireyi korumakla kalmıyor, toplumdaki HPV dolaşımını azaltarak halk sağlığına da önemli katkı sunuyor. Bu nedenle HPV aşısını sadece bir enfeksiyona karşı değil, gelecekte gelişebilecek birçok HPV ilişkili kanser türüne karşı güçlü ve etkili bir korunma yatırımı olarak değerlendirmek gerekir.'

'HPV VİRÜSÜ ÇOĞU ZAMAN SESSİZ İLERLİYOR'

Kadınların 21 yaşından itibaren Pap-Smear testi ile rahim ağzı kanseri taramalarına başlaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Küçükyıldız, 21-29 yaş arasında testin üç yılda bir yapılmasının yeterli olduğunu söyledi. Doç. Dr. Küçükyıldız, 30 yaşından sonra ise yüksek riskli HPV tiplerini araştıran HPV DNA testinin veya Pap-Smear ile uygulanan ortak taramanın (co-testing) tercih edilmesini önerdi. Sonuçların normal olması halinde taramaların beş yılda bir tekrarlanmasının yeterli olduğunu ifade etti. Türkiye'de özellikle sosyal medyada HPV ile ilgili ciddi bilgi kirliliği bulunduğunu belirten Doç. Dr. Küçükyıldız, en sık karşılaşılan yanlış inanışları da şöyle sıraladı:

'Hastaların en sık düştüğü yanılgılardan biri, HPV'nin yalnızca kadınları etkileyen, mutlaka belirti veren ya da doğrudan kanser anlamına gelen bir enfeksiyon olduğunu düşünmeleridir. Oysa HPV hem kadınları hem de erkekleri etkileyebilir. Çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerler ve vakaların büyük bölümünde bağışıklık sistemi tarafından kendiliğinden temizlenir. Bir diğer yanlış inanış ise HPV tanısının sadakatsizlik göstergesi olduğudur. Gerçekte virüs yıllarca sessiz kalabildiği için enfeksiyonun ne zaman ve kimden bulaştığını belirlemek çoğu zaman mümkün değildir. Ayrıca HPV aşısının yalnızca genç kadınlara gerekli olduğu ya da enfeksiyon geliştiğinde hiçbir fayda sağlamadığı düşüncesi de doğru değildir. Bilimsel çalışmalar, HPV aşısının farklı yaş gruplarında ve her iki cinsiyette de koruyucu katkı sağlayabildiğini göstermektedir.'

'HPV TABU OLMAMALI'

HPV farkındalığının artırılmasıyla birlikte bazı ülkelerin rahim ağzı kanserini ortadan kaldırma hedefine hızla yaklaştığını belirten Doç. Dr. Küçükyıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

'Bilgi korkuyu, farkındalık ise hastalığı önler. HPV, sessiz ilerleyebilen ancak doğru zamanda alınan önlemlerle büyük ölçüde kontrol altına alınabilen bir enfeksiyondur. Tarama testleri ve aşı sayesinde bugün yalnızca HPV'yi değil, HPV'ye bağlı gelişebilecek birçok kanser türünü de önleme gücüne sahibiz. HPV'yi bir tabu olarak değil; konuşulması, anlaşılması ve önlem alınması gereken önemli bir halk sağlığı konusu olarak görmeliyiz. Çünkü bazen bir test, bir aşı ve doğru bir bilgi, bir insanın geleceğini değiştirebilir.'