Yeni düzenleme ile birlikte, yenilenmiş ürün ekosisteminin daha güvenli, şeffaf ve etkin hale getirilmesi hedefleniyor. Yönetmelik hükümleri 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yapılan açıklamada, cep telefonu, tablet, akıllı saat, oyun konsolu ve modem gibi yoğun talep gören ürünlerin yanı sıra televizyonların da yenileme kapsamına dahil edildiği belirtildi. Böylece tüketici güvence kapsamı genişletildi.

En dikkat çeken düzenlemelerden biri ise tüketici haklarına yönelik oldu. Yeni yönetmelik kapsamında, yalnızca internet satışlarında değil fiziki mağazalardan alınan yenilenmiş ürünlerde de 14 gün içinde gerekçesiz cayma hakkı tanındı.

Ayrıca Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) devreye alınarak her cihaz için dijital bir kayıt oluşturulacak. Bu sistem sayesinde ürünlerin hangi parçalarının değiştirildiği, yapılan işlemler ve ürünün geçmişi tüketiciler tarafından görüntülenebilecek.

Ticaret Bakanlığı, yenileme merkezlerine yönelik mali ve kurumsal şartları da güncelleyerek sektörün güvenilirliğini artırmayı amaçlıyor. Yönetmelik kapsamında kurallara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulanacak, gerekli durumlarda yetki belgeleri askıya alınabilecek veya iptal edilebilecek.

Bugüne kadar yaklaşık 1,6 milyon ürünün yenilenerek ekonomiye kazandırıldığı belirtilirken, yeni düzenlemelerin hem elektronik atıkların azaltılmasına hem de döngüsel ekonominin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.