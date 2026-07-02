Evre 1 akciğer kanseri, tümörün yalnızca akciğer dokusunda bulunduğu, lenf bezlerine veya diğer organlara yayılmadığı en erken hastalık evresi olarak tanımlanıyor. Bu evre kendi içinde 1A ve 1B olmak üzere iki gruba ayrılıyor.

Evre 1A: Tümör 3 santimetreden küçük.

Tümör 3 santimetreden küçük. Evre 1B: Tümör 3 ila 4 santimetre arasında.

Uzmanlara göre her iki evrede de cerrahi tedavi en etkili yöntem olarak öne çıkıyor.

Erken Teşhis Tam İyileşme Şansı Sunuyor

Uluslararası bilimsel verilere göre Evre 1 akciğer kanserinde cerrahi sonrası 5 yıllık yaşam oranı yüzde 80 ila 90 seviyelerine ulaşıyor. Buna karşılık hastalık ileri evrelere ulaştığında bu oran dramatik şekilde düşüyor. Evre 4 akciğer kanserinde ise 5 yıllık yaşam oranı yüzde 5'in altına kadar gerileyebiliyor.

Prof. Dr. Levent Alpay, erken tanının önemini şu sözlerle vurguladı:

"Evre 1 akciğer kanseri, cerrahiyle tamamen iyileşebildiğimiz bir tablodur. Hastalarımızda videotorakoskopik ya da robotik yöntemlerle gerçekleştirdiğimiz minimal invaziv ameliyatlarda hastane yatış süresi birkaç güne inmekte, hasta günlük yaşamına çok kısa sürede dönebilmektedir. Asıl zorluk cerrahide değil, hastalığı bu evrede yakalamaktadır."

Evre 1 Akciğer Kanseri Belirtileri Neden Fark Edilmiyor?

Uzmanlara göre Evre 1 akciğer kanseri çoğu zaman hiçbir belirti vermiyor. Hastalık genellikle başka bir nedenle çekilen akciğer tomografisi veya rutin sağlık kontrolleri sırasında tesadüfen tespit ediliyor.

Bu nedenle özellikle;

Uzun yıllar sigara kullananlar,

Ailesinde akciğer kanseri öyküsü bulunanlar,

Zararlı kimyasallara maruz kalan çalışanlar,

için düzenli tarama programları büyük önem taşıyor.

Kapalı Cerrahi Yöntemleri Hastalara Avantaj Sağlıyor

Evre 1 akciğer kanserinde standart tedavi, tümörün bulunduğu akciğer lobunun çıkarılması anlamına gelen lobektomi operasyonu olarak uygulanıyor.

Günümüzde bu ameliyatlar;

Videotorakoskopik Cerrahi (VATS)

Robotik Cerrahi (RATS)

gibi kapalı yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor.

Bu teknikler sayesinde hastalar daha küçük kesilerle ameliyat olurken;

Daha az ağrı,

Daha düşük komplikasyon riski,

Daha kısa hastanede kalış süresi,

Günlük yaşama daha hızlı dönüş

gibi önemli avantajlar elde ediyor.

Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

Uzmanlar, akciğer kanserinin erken evrede yakalanmasının tedavi başarısını büyük ölçüde artırdığını belirtiyor. Özellikle risk grubundaki bireylerin düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi ve gerekli taramalara katılması, hastalığın henüz yayılmadan tespit edilmesini sağlayarak yaşam kurtarıcı rol oynuyor.