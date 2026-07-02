CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasında 61’inci celse sırasında Mahkeme Başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında tartışma çıktı.

Mahkeme heyetinin 9 Temmuz'da savunmaları bitirmesine yönelik talepte bulunan İmamoğlu, pazartesi iki davasının olduğunu ve sonraki hafta iki davasının daha olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Burada insan üstü bir gayretle hakkımızı hukukumuzu savunma konusunda bir süreç yönetiliyor" dedi ve savunmaların 9 Temmuz'a yetişmeyeceğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun itirazı üzerine mahkeme başkanı, "Böyle devam etmeyin sizi salondan çıkartırım" dedi. İmamoğlu, ise "Ben kabul etmiyorum. Görürsünüz" dedi.

İmamoğlu ve mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı. Ardından hakim İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasını istedi. Hakimin kararının ardından İmamoğlu jandarma tarafından çembere alındı.

Mahkeme başkanı, İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin'in de salondan dışarı çıkarılması talimatını verdi. Mahkeme başkanı, kararına itiraz edenler arasında yer alan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a "Milletvekilisiniz diye burada her türlü soytarılığı yapamazsınız" dedi.

Bu esnada milletvekilleri ve jandarma arasında da sözlü tartışma çıktı. Mahkeme Başkanı, "Bağıranları dışarı alın" dedi.

Ardından Ekrem İmamoğlu da salondan çıkarıldı. Mahkeme başkanı, salonun boşaltılmasını söyleyerek duruşmaya ara verdi.

Salon boşaltıldı, mahkeme başkanı salondan çıkarılması için talimat verdiği kimsenin tekrar salona alınmamasını söyledi.