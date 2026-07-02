2025 yılında 659 gazete ve 357 internet haber sitesi olmak üzere toplam 1.016 süreli yayın, gerekli şartları sağlayarak Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmî ilan yayımladı.

Sadece resmî reklam yayımlayan gazete, dergi ve internet haber sitesi sayısı ise 1.157 oldu. Böylece resmî ilan ve reklam ekosistemindeki toplam süreli yayın sayısı, 2024'e göre yüzde 6,5 artışla 2.173'e yükseldi.

Gazetelerin yüzde 95,9'u yerel, yüzde 0,8'i bölgesel, yüzde 3,3'ü ise yaygın yayın statüsünde faaliyet gösterdi.

En Fazla Süreli Yayın İstanbul'da

Süreli yayın sayısında ilk sırayı 344 yayınla İstanbul aldı. İstanbul'u;

Bursa: 114 yayın

Ankara: 102 yayın

İzmir: 102 yayın

Balıkesir: 100 yayın

Kahramanmaraş: 92 yayın

Kocaeli: 73 yayın

Konya: 73 yayın

Sakarya: 54 yayın

Şanlıurfa: 52 yayın

takip etti.

Gazete Tirajları Yüzde 15 Geriledi

2025 yılı verilerine göre gazetelerin toplam tirajı bir önceki yıla göre yüzde 15,11 azalarak 392 milyon 797 bin 801 oldu.

Satış rakamları şu şekilde gerçekleşti:

Yaygın gazeteler: 321,8 milyon

Yerel gazeteler: 69,3 milyon

Bölgesel gazeteler: 1,6 milyon

Bu veriler, basılı gazetelerdeki düşüş eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.

İnternet Haber Sitelerinde 8,8 Milyar Tekil Ziyaretçi

Basın İlan Kurumu Analitik sistemiyle ölçülen verilere göre internet haber siteleri 2025 yılında büyük bir ziyaretçi trafiğine ulaştı.

Buna göre;

8 milyar 840 milyon 299 bin 804 tekil ziyaretçi

45 milyar 314 milyon 725 bin 824 sayfa görüntülemesi

kaydedildi.

Tekil ziyaretçilerin yüzde 66,3'ü Genel Kategori internet haber sitelerinde gerçekleşirken, kalan trafik diğer kategori sitelerine dağıldı.

Yayınların Yüzde 90'ı Siyasi Haber ve Güncel İçerik Üretiyor

Türkiye genelindeki 2.173 süreli yayının 1.976'sı siyasi, haber ve güncel içerik yayımlıyor.

İnternet haber sitelerinin büyük bölümü de aynı alanda faaliyet gösterirken, sınırlı sayıda yayın ekonomi, spor ve sektörel içerik üretiyor.

Basın Sektöründe 7 Bin 404 Kişi Çalışıyor

Gazete ve internet haber sitelerinde toplam 7.404 basın çalışanı görev yapıyor.

Bunların;

3.004'ü kadın

4.400'ü erkek

olarak kayıtlara geçti.

Kadın çalışan oranı sektörde yüzde 41 seviyesinde gerçekleşti.

Gazetelerde çalışanların en büyük bölümünü muhabirler, internet haber sitelerinde ise muhabirler ve internet editörleri oluşturdu.

Basın Çalışanlarının Büyük Bölümü Lisans Mezunu

Eğitim durumuna göre basın çalışanlarının;

yüzde 46,3'ü lisans

yüzde 31,1'i lise

yüzde 10,7'si ön lisans

yüzde 9,3'ü lise altı

yüzde 2,6'sı yüksek lisans veya doktora

mezunu olarak kaydedildi.

Resmî İlan ve Reklam Bedeli 6 Milyar TL'yi Aştı

2025 yılında yayımlanan resmî ilan ve reklamların toplam bedeli, bir önceki yıla göre yüzde 50,9 artarak 6 milyar 13 milyon 733 bin 571 TL'ye yükseldi.

Aynı dönemde yayımlanan ilan sayısı ise 146 bin 944'ten 173 bin 133'e çıkarak yüzde 17,8 artış gösterdi.

Kamu desteğinin dağılımında;

Yüzde 82,9'u resmî ilanlardan

Yüzde 16,9'u resmî reklamlardan

Yüzde 0,2'si özel ilan ve reklamlardan

oluştu.

2025 Süreli Yayın İstatistikleri Medyada Dijital Dönüşümü Ortaya Koydu

2025 Süreli Yayın İstatistikleri, basılı gazetelerde tiraj kaybının devam ettiğini, buna karşılık internet haber sitelerinin ziyaretçi sayılarında güçlü büyümesini sürdürdüğünü gösterdi. Resmî ilan ve reklam gelirlerindeki artış ise medya sektörüne sağlanan kamu desteğinin yükselmeye devam ettiğini ortaya koydu.

📊 2025 Yılı Süreli Yayın İstatistikleri açıklandı



Basın İlan Kurumu’nun idari kayıtları ve BİK Analitik'ten elde edilen internet trafik verilerinin yer aldığı istatistikler kamuoyuyla paylaşıldı:



📰 2.173 süreli yayına 6,013 milyar TL kamu desteği

💻 Toplam 8,8 milyar tekil… pic.twitter.com/0pKhCO338e — Basın İlan Kurumu (@basinilankurumu) July 2, 2026